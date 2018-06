CESANA BRIANZA – Intervento dei pompieri domenica sera a Cesana Brianza, in località Roccolo, a causa di un incendio scoppiato in una cascina.

L’allarme è scattato intorno alle 21.30 con i Vigili del Fuoco di Lecco che si sono portati sul posto, difficile da raggiungere lungo una stretta mulattiera.

Fortunatamente le fiamme avrebbero bruciato solo il fieno contenuto nella struttura, salvi animali e attrezzature. L’intervento dei pompieri è durato circa 2 ore.

In nottata, intorno all’una, i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche sul lago, per soccorrere un’imbarcazione in panne ferma di fronte all’Orsa Maggiore.