BELLANO/VARENNA – Rimarrà chiuso al traffico il tratto fra Bellano e Varenna lungo la SP72 almeno fino a domani, quando in giornata sono previsti i sopralluoghi dei tecnici che dovranno verificare lo stato di instabilità del materiale presente sulla parete affacciata sulla strada provinciale.

Il tratto di strada è stato chiuso nel pomeriggio di domenica in via precauzionale per del materiale ritenuto instabile sulla parete. Le verifiche e quindi gli interventi rimangono congelati fino a domani, lunedì 5 novembre, con l’auspicio che il meteo non ci metta lo zampino, in caso di peggioramento delle condizioni, infatti, anche i sopralluoghi potrebbero slittare.

Inevitabili i disagi alla circolazione, con gli automobilisti costretti ad utilizzare unicamente la SS36 come asse viario lungo il Lago.