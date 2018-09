PADERNO – Una decisione improvvisa, resa nota solo nel tardo pomeriggio e attuata poche ore dopo con la chiusura totale, sia alle auto che ai treni, del Ponte San Michele sull’Adda, a Paderno.

Dalle 22.00 di venerdì sera, sulla struttura è stata interdetta la circolazione. Le motivazioni sono spiegate da RFI in una nota: “Il provvedimento, di cui sono state già informate le Istituzioni – si legge nel comunicato – si è reso necessario a causa di urgenti e improcrastinabili interventi di manutenzione straordinaria, decisi dopo aver ricevuto nella giornata odierna i risultati dell’aggiornamento delle verifiche strutturali effettuate periodicamente sull’opera”.

Una chiusura che non si preannuncia per nulla breve, il Comune di Calusco in una nota parla di “chiusura a tempo indeterminato, mentre RFI avvisa: “Il piano di interventi da attuare, già definito da tempo e supportato da un costante monitoraggio del ponte – spiegano dalle Ferrovie – prevede una durata dei lavori di circa due anni”.

Evidenti sono i disagi che la viabilità locale è destinata a subire dovendo fare a meno del ponte al confine tra la provincia di Lecco e di Bergamo, così come per la circolazione ferroviaria, nell’ultima parte della giornata di venerdì “garantita con opportune misure straordinarie di presidio dell’infrastruttura” si legge nella nota.

“Il programma di circolazione stabilisce al momento l’attestamento dei treni a Paderno-Robbiate e Calusco. Nei prossimi giorni saranno definite – d’intesa con le Istituzioni e gli Enti locali – ulteriori misure per garantire al meglio la mobilità”.

Il ponte, soprannominato la Tour Eiffel sull’Adda, era stato progettato dall’ingegnere svizzero Jules Röthlisberger e costruito tra il 1887 e il 1889. Lungo 266 metri e alto 85 metri, è formato da un’unica campata in travi di ferro da 150 metri e sette piloni. Per la sua originalità architettonica è stato soggetto a numerosi studi.

Solo nella scorsa primavera erano stati annunciati lavori di riqualificazione per oltre 2 milioni di euro che sarebbero dovuti partire nel prossimo mese di ottobre.