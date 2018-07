LECCO – “Ho visto adesso, in pieno giorno, un uomo bianco, coi capelli scuri e la barba corta che si ‘trastullava’ sulla pista ciclabile all’altezza più o meno del Taurus dietro alle piante. Era girato verso la pista e quindi ben visibile ai passanti”.

E’ quanto ha scritto alla nostra redazione una donna che, questa mattina (mercoledì) poco prima di mezzogiorno, camminando lungo la pista ciclabile in zona Rivabella, ha assistito incredula alla scena. Stando al suo racconto, un uomo si stava masturbando, o quanto meno stava armeggiando con le proprie parti intime, tra la vegetazione posta nelle vicinanze della ciclabile e ben visibile dai passanti.

La testimone, che preferisce rimanere anonima, prosegue: “Non vorrei che la cosa si ripeta, magari davanti a dei bambini! Io purtroppo non saprei descriverlo meglio quell’uomo, perché ho distolto subito lo sguardo e sono andata via. Non so cosa si possa fare, ma ritengo che raccontare pubblicamente l’accaduto sia il minimo per mettere in guardia i frequentatori della ciclabile, in particolar coloro che la frequentano con i bambini”.