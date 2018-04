SIRTORI / BARZANO’ – Due investimenti si sono verificati questa mattina, sabato, uno alle 9.30 circa a Sirtori con un ciclista coinvolto e uno a Barzanò, poco dopo le 11.15, dove è stata investita una donna.

A Sirtori, l’incidente è avvenuto in via Lecco, con un 39enne investito da un mezzo mentre era in sella alla sua bicicletta. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario giunto a bordo dell’ambulanza della Croce Bianca di Merate, poi trasportato all’ospedale cittadino in codice verde.

Condizioni fortunatamente non gravi anche per la donna di 59 anni investita in via 4 Novembre a Barzanò in tarda mattinata. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Bosisio Parini con la 59enne che è stata portata all’ospedale in codice verde.