CINISELLO – Di nuovo un capannone usato come discarica abusiva: nel corso di un controllo di una fabbrica dismessa svolto dal NOE dei Carabinieri di Milano insieme ai Carabinieri della Stazione di Cinisello Balsamo, è stato individuato un capannone al cui interno erano depositate illecitamente circa 60 tonnellate di rifiuti, in particolare materie plastiche.

“Il quantitativo e la tipologia di rifiuti rinvenuti è tale da potersi ipotizzare non solo la realizzazione di una discarica abusiva, ma anche un’illecita attività di gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali” spiegano dall’Arma.

Per tale motivo i responsabili del sito sono stato denunciati in stato di libertà e segnalati alla Procura della Repubblica di Monza per gestione illecita dei rifiuti. Il capannone industriale, del tutto privo di autorizzazioni per lo stoccaggio dei rifiuti, è stato sottoposto a sequestro mentre sono già in corso le attività di caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti, allo scopo di poter conseguentemente procedere al corretto smaltimento.