CIVATE – Incidente nel tardo pomeriggio lungo la SS36 in direzione nord all’altezza dello svincolo per Civate, poco prima dell’ingresso del Barro. E’ successo poco dopo le 17 di lunedì.

Coinvolta un’autovettura che stando a quanto appreso sarebbe finita contro il guard rail. A bordo una donna di 30 anni, illesa. Sul posto si sono portati i soccorsi da Bosisio e i Vigili del Fuoco. Per la conducente non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Inevitabili i disagi alla viabilità con il traffico rimasto fermo per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo. Ad occuparsi della dinamica la Polizia Stradale.