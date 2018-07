LECCO – Spaccio di stupefacenti è l’accusa nei confronti di Maurizio Castelnuovo, 56enne residente a Lecco, arrestato dai Carabinieri della stazione cittadina su ordinanza del Tribunale di Lecco.

Castelnuovo aveva già subito una perquisizione a acsa lo scorso aprile, in quell’occasione i militari avevano trovato una modica quantità di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e sostanze per tagliare la droga.

Le attività successive degli inquirenti avrebbero permesso di trovare ulteriori prove dell’attività di spaccio di cui il 56enne è accusato che hanno consentito agli uomini dell’Arma di richiedere e ottenere dal giudice una misura cautelare ristrittiva nei suoi confronti.

Perquisendo nuovamente la sua abitazione durante le fasi dell’arresto, i carabinieri hanno rivenuto ulteriori 30 grammi di cocaina.

Castelnuovo è stato quindi trasferito in carcere a Pescarenico, a disposizione dell’autorità giudiziaria.