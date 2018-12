COLICO – Spavento sabato mattina in via Nazionale Sud, a Colico, dove una donna di 83 anni è stata investita.

E’ successo alle 10. Sul posto si sono portati in codice rosso i soccorsi, la Croce Rossa di Colico e un’auto medica, che hanno provveduto a prestare le prime cure alla donna. Come appreso, avrebbe riportato alcuni traumi agli arti inferiori. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale di Lecco.

Alle forze dell’ordine il compito di stabilire l’esatta dinamica del sinistro.