COLICO – Disavventura alcolica per un giovane di soli 14 anni nella notte tra lunedì e martedì. E’ successo a Colico, in via Nazionale Nord.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso verso le 3.15 per il giovanissimo che a causa dell’abuso di sostanze alcoliche si è sentito male. Il 14enne è stato trasportato in ospedale a Gravedona in codice giallo.