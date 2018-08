COLICO – Arrestato ieri, giovedì, per furto aggravato I. D., 20 anni, richiedente asilo originario della Guinea, già noto alle Forze di Polizia. A far scattare le manette ai polsi del ventenne sono stati i Carabinieri della Stazione si Colico.

I militari, allertati da un colichese per il furto della propria bicicletta lasciata all’esterno dell’Ufficio Postale di Colico, hanno immediatamente chiamato i colleghi già in servizio di controllo del territorio che hanno individuato il giovane poco distante dal luogo del furto ancora in sella alla bicicletta e lo hanno bloccato.

I Carabinieri lo hanno arrestato dopo un breve inseguimento, riconsegnando la refurtiva al legittimo proprietario. Questa mattina, venerdì, l’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il ladro.