COLLE BRIANZA – Grave incidente nel tardo pomeriggio di martedì a Colle Brianza: un uomo di 64 anni si è ribaltato mentre era alla guida del suo trattore in un campo sotto via Como, in località Bestetto.

E’ successo poco prima delle 17. Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto è stato inviato l’elisoccorso da Como, i medici sono stati verricellati nel punto dove si trovava il ferito.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche un’ambulanza e i Vigili del Fuoco: fortunatamente nel ribaltamento l’uomo non è rimasto schiacciato dal mezzo, anche se avrebbe riportato seri traumi all’addome e al torace.

Dopo essere stato stabilizzato e imbarellato è stato quindi verricellato a bordo dell’elicottero per essere trasferito all’ospedale Sant’Anna di Como in codice rosso.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso.