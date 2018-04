COMO – A partire da giovedì e per tutto il fine settimana, i Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Como hanno condotto un’ampia attività di controllo del territorio con l’obiettivo di garantire un presidio di legalità, sicurezza e tutela in provincia di Como reprimendo fenomeni come lo spaccio di sostanze stupefacenti e il contrabbando.

Sono stati controllati oltre 120 soggetti, 50 veicoli e 10 Tir mediante l’impiego di 30 militari specializzati, 8 automezzi e 2 unità cinofile del gruppo di Ponte Chiasso lungo le principali direttrici, aree boschive e luoghi di raduno dei comuni di Como, Cantù, Erba, Appiano Gentile, Cadorago, Mariano Comense, Villa Guardia, Guanzate e Fino Mornasco.

Proprio in quest’ultima località, i Baschi Verdi, nei pressi del palazzo comunale, hanno notato 3 soggetti che al loro arrivo hanno cercato di nascondersi. Nel corso del controllo sono stati sequestrati 4 grammi di hashish e 4 grammi di marijuana in possesso di due giovani italiani, successivamente segnalati alla Prefettura.

Le attività sono proseguite con l’identificazione del pusher e la perquisizione della sua abitazione a Vertemate con Minoprio, dove sono stati rinvenuti, all’interno di uno zaino e dell’armadio della camera da letto, altri 41 grammi di marijuana, 40 grammi di hashish, 0,5 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, 1 bilancino, due cellulari utilizzati per contattare i clienti e i fornitori, la somma di 1770 euro, quale provento del reato di spaccio, nascosta in un pacchetto di sigarette e 1 targa risultata rubata mesi prima a Milano per la quale il pusher non ha fornito alcuna giustificazione.

L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria che ha ordinato il trasferimento nella casa circondariale “Bassone”.

L’attività ha visto l’impiego di pattuglie altamente qualificate e addestrate, in grado di coniugare e rendere più efficaci e stringenti i controlli grazie alle specifiche competenze che contraddistinguono il comparto Antiterrorismo e Pronto Impiego della Guardia di Finanza, i cosiddetti Baschi Verdi, articolazione con cui la Guardia di Finanza concorre al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e con cui garantisce il controllo del territorio per il contrasto alla criminalità economico – finanziaria e dei traffici illeciti.