LECCO – Mattinata di controlli in stazione: diversi equipaggi dei carabinieri lunedì sono stati impiegati in un’operazione contro il consumo e lo spaccio di stupefacenti, in una delle zone più sensibili al passaggio degli studenti.

Impegnati nell’intervento anche gli uomini del Nucleo Cinofili di Casatenovo che hanno prima presidiato l’area di via Balicco, nelle vicinanze del Ferrhotel, chiusa lo scorso anno per il degrado e per lo smercio della droga che aveva preso piede lungo la via pedonale.

Gli uomini dell’Arma hanno presidiato l’ingresso della stazione, effettuando verifiche nella zona dei binari, del sottopasso ferroviario e ai bagni pubblici; alcuni ragazzi sono stati fermati per controlli, piccole quantità di stupefacente sarebbero state sequestrate.

IL VIDEO

Sul posto era presente anche il comandante provinciale Pasquale Del Gaudio, insieme al tenente colonnello Claudio Arneodo.

L’intervento, spiega Del Gaudio, “è parte del piano ‘Scuole Sicure’, attraverso il quale si vuole contrastare la diffusione della droga tra i giovani. Abbiamo iniziato la scorsa settimana con i primi controlli che proseguiranno con iniziative analoghe durante l’anno scolastico”.