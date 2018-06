LECCO – Nella notte tra l’1 ed il 2 giugno, gli agenti della Polizia Stradale di Lecco e Bellano hanno effettuato, nell’ambito dei servizi di prevenzione alle stragi del sabato sera, più controlli in varie zone della provincia, in particolare su entrambe le sponde del lago, nonché in Valsassina.

I controlli a campione si sono focalizzati, in particolare, su una ventina di veicoli. Il risultato, in relazione al numero dei veicoli controllati e ai soggetti risultati positivi, non è stato confortante rispetto a precedenti servizi.

Dai controlli sono scaturite tre denunce per guida in stato di ebbrezza, tutte rientranti nella seconda fascia, cioè tra lo 0,8 e l’1,5 gr/lt, con conseguente ritiro della patente ai fini della sospensione, e una denuncia per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti.

Per i medesimi motivi sono stati multati altri due conducenti, di cui uno neopatentato: il primo poiché non superava lo 0,8 gr/lt, il seconda poiché il conducente avrebbe dovuto avere un tasso pari a 0,00 gr/lt.

Tra i denunciati penalmente, c’è stato anche chi non si è fermato all’alt degli agenti, dicendo di non aver visto l’operatore, anche se munito di pettorina rifrangente. Bloccato dopo un breve inseguimento e sottoposto a controllo, a bordo della vettura è stata trovata una modica quantità di sostanza stupefacente pari a poco più di 5 grammi, poi sequestrata.

“Ricordiamo che, al di fuori di alcune categorie di conducenti (es. i conducenti professionali durante l’espletamento della propria professione o i soggetti neopatentati), il livello di alcol presente nel sangue tollerato dal legislatore, ai fini di evitare di incorrere in sanzioni amministrative o penali, è pari a 0,5 gr/lt – hanno ricordato dalla Stradale -. I controlli della scorsa notte sono effettuati quotidianamente, ma durante il weekend sono incrementati al fine di prevenire l’incidentalità stradale conseguente alle alterazioni psicofisiche che incidono sul livello di attenzione e reattività nella conduzione di un veicolo”.