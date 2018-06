CIVATE – Vigili del Fuoco in azione nel pomeriggio di oggi, mercoledì, intervenuti sul monte Cornizzolo a bordo di un elicottero a seguito di una chiamata da parte di un parapendista in difficoltà.

L’uomo, per cause ancora non chiare, avrebbe perso il controllo della vela finendo per atterrare malamente su alcuni alberi. Da qui la chiamata di soccorso e l’intervento dei Vigili del Fuoco a bordo dell’elicottero che hanno raggiunto la zona e individuato il parapendista. Lo sportivo è stato quindi riportato “coi piedi a terra” senza la necessità di interventi sanitari sul posto. Un incidente che si è fortunatamente concluso con un lieto fine.