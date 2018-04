CORTENOVA – Per poco non finiva sulla strada quell’enorme masso rotolato a valle verso la provinciale a Cortenova.

Il fatto è stato segnalato nel primo pomeriggio di venerdì, mobilitando i Vigili del Fuoco che sono ora impegnati nelle verifiche sul versante della Cima d’Olino, che separa la Valsassina dalla Valmarcia, per controllare che non vi siano altre rocce in bilico.

Il masso ha fatto capolino oltre il bosco nel tratto di provinciale situato poco dopo la via Trento che porta a San Pietro, a meno di un chilometro dall’area interessata dalla disastrosa frana di Bindo, avvenuta nel dicembre del 2002.