COSTAMASNAGA – Una donna di 86 anni è stata trovata morta in casa questa mattina, sabato.

La donna, probabilmente deceduta per cause naturali, si trovava nella sua abitazione di via Alessandro Manzoni. Ad intervenire dopo essere stati allertati, sono stati i Vigili del Fuoco di Lecco unitamente al personale medico e sanitario che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziana signora.

Eventuali maggiori informazioni nelle prossime ore.