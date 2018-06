CREMENO – Incidente stradale fortunatamente senza nessuna grave conseguenza quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica, a Cremeno, lungo la strada Provinciale.

Coinvolto un giovane di 22 anni. Stando a quanto appreso il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua moto quando per motivi da chiarire avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e scivolando per alcuni metri in una scarpata.

Sul posto si sono portati subito i soccorsi attivati in codice rosso. Fortunatamente il giovane sarebbe uscito illeso dalla caduta, rifiutando il trasporto in ospedale.