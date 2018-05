CREMENO – Se n’è andata a 37 anni, Carla D’Amico, giovane mamma residente a Maggio di Cremeno, in Valsassina, dopo aver combattuto fino alla fine contro la malattia.

Per quasi dieci anni è stata segretaria della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino (della quale il marito Mattia Corradini faceva parte come volontario) che oggi, martedì, ha dato l’annuncio della scomparsa, esprimendo il proprio profondo cordoglio e ricordandola con affetto:

“Carla si è sempre occupata della parte amministrativa e organizzativa, collaborando attivamente a stretto contatto con il Servizio regionale, i Delegati e con tutti i soccorritori. Una giovane donna che tutti vogliamo ricordare per la grande competenza, serietà e gentilezza con cui ha seguito in questi anni il Soccorso. Ai familiari va il nostro pensiero, che sosteniamo in questo momento di immenso dolore”.

A ricordarla è anche il Capo Stazione della stazione Lecco Giuseppe Rocchi: “Io la chiamavo’Il Delegato’ perché aveva in mano tutto lei. Gian Attilio Beltrami (delegato della XIX Delegazione Lariana scomparso nel giugno del 2017, ndr) andava a nozze con la Carla in segreteria. Era un personaggio tosto, molto sbrigativa, schietta, senza mezzi termini, un po’ come me. Per prendermi in giro mi chiamava ‘Gargamella’. Lei era un riferimento per tutti e in particolar modo per i Capi Stazione: quando avevi bisogno di qualcosa o di sapere qualche aspetto su leggi e regolamenti bastava farle un colpo di telefono. Visti i caratteri noi due eravamo sempre in guerra e spesso ci mandavamo a qual paese, ma ci volevamo un bene dell’anima. Appena tornato dalla Grecia, pochi giorni fa, Carla mi aveva scritto un messaggio: ‘Quando passi a trovarmi?’. Avrei dovuto salire in Valsassina oggi. Poi la notizia. Adesso è anche lei lassù, con Beltrami, Charly Giarletta ed Ezio Artusi. Ci mancherà”.