CREMENO – Vigili del Fuoco in azione sabato mattina in Valsassina, a Maggio di Cremeno: l’intervento dei pompieri è stato richiesto per un principio di incendio a una stufa che avrebbe interessato un’abitazione lungo la via principale della frazione (via IV Novembre).

La chiamata ai Vigili del Fuoco è giunta poco prima delle 8: sul posto si è portata una squadra che ha provveduto a spegnere il principio di incendio.