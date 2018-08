MERONE – ‘Piovono’ calcinacci dal cavalcavia della SP41, nel comune di Merone. A dare l’allarme questa mattina, lunedì, alcuni automobilisti di passaggio su via Appiani, la strada che passa sotto il cavalcavia.

Le segnalazioni sono giunte alla Polizia Locale che ha provveduto a sua volta ad allertare la Provincia di Como, ente competente della strada e del tratto di cavalcavia. Come appreso, la caduta di calcinacci non sarebbe imputabile a problemi di tipo strutturale del manufatto. Insomma, non ci sarebbe nessun pericolo di cedimento.

“La nostra Polizia Locale – ha fatto sapere il sindaco di Merone Giovanni Vanossi – è stata prontamente informata della presenza di calcinacci lungo la via Appiani e ha subito rassicurato, spiegando che la caduta si è verificata in seguito ad un piccolo incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale e che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Il camion sarebbe andato a sbattere contro il guard rail posto a lato della carreggiata e il forte colpo avrebbe comportato la caduta di qualche calcinaccio”.

Come detto la Polizia Locale di Merone ha provveduto a segnalare la situazione agli uffici provinciali di competenza che ora provvederanno ad effettuare un sopralluogo di verifica.

“Il cavalcavia in questione – ha concluso il sindaco – è in buone condizioni, e non solo: proprio recentemente la Provincia di Como ha predisposto un sostanzioso investimento per alcuni lavori di ammodernamento, che renderanno il ponte ancora più sicuro”.