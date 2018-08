DERVIO – Una domenica che non dimenticherà facilmente il derviese vittima di un furto ieri mentre si trovava al bancomat della Popolare di Sondrio, in via Invernizzi.

L’uomo ha effettuato il prelievo e, dopo aver riposto la carta nel portafoglio, stava recuperando il contante erogato dalla macchinetta, circa 250 euro, quando è stato anticipato dalle mani di un estraneo, un ragazzotto, pare di origini italiane, che ha scippato il denaro dandosi alla fuga.

Il derviese, originario del paese rivierasco ma da tempo residente in un altro Comune, si è messo alle calcagna del ladro ma, calzando delle ciabatte ai piedi, ha faticato a raggiungerlo, Anche un giovane in bicicletta, attirato dalle urla dell’uomo, ha tentato di raggiungere il fuggiasco che però è riuscito a scavalcare un cancello facendo perdere le sue tracce.

La vittima si è recata quindi dai carabinieri per denunciare l’accaduto. La scena dovrebbe essere stata ripresa dalle telecamere della banca e le immagini dovrebbero quindi rendere più facile l’identificazione del malvivente. (foto S. Sandonini)