DERVIO – Una distrazione che è costata cara al proprietario dell’auto che, oggi pomeriggio, giovedì, è stato costretto a ripescarla dal lago.

E’ successo a Dervio, in località Santa Cecilia, dove un signore anziano è sceso dall’auto per fare il tagliando del parcheggio dimenticandosi però di mettere il freno a mano. Quando l’auto ha cominciato a muoversi ormai era troppo tardi, inutile la rincorsa per cercare di fermarla ed è finita nel lago.

Tre ragazzi che erano sulla spiaggia non hanno esitato a buttarsi in acqua per cercare di recuperare almeno i documenti e i pochi oggetti di valore nell’abitacolo. Invano, poi, hanno tentato di spostarla.

All’anziano, disperato, non è rimasto altro da fare che chiamare i Vigili del Fuoco che in un attimo hanno agganciato il veicolo e lo hanno estratto dall’acqua.