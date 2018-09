DERVIO – E’ stato recuperato nel pomeriggio di venerdì, dagli esperti della Marina Militare, il proiettile di mortaio che era stato casualmente rinvenuto lo scorso luglio nelle acque del lago antistanti alla località di Santa Cecilia di Dervio.

L’ordigno era stato trovato da un bagnante all’interno di alcuni sacchi di spazzatura. L’area era stata messa in sicurezza ma era necessario l’intervento dei militari per la rimozione dei resti del proiettile, risultato essere una munizione già sparata e quindi non pericoloso per l’incolumità pubblica.

Le operazioni sono state supportate dalla presenza dei Carabinieri.