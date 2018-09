DERVIO – Scontro auto moto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, a Dervio in via Giacomo Matteotti, proprio di fronte al supermercato Carrefur.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro nel quale è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave, un uomo di 56 anni che guidava la due ruote. Il motociclista avrebbe riportato un trauma a una gamba: è stato soccorso in codice giallo da un’ambulanza del Soccorso Bellanese giunta sul posto insieme alla Polizia Locale e a un’automedica.

Allertata anche la Stradale. Alle forze dell’ordine il compito di effettuare i rilievi del caso.

auto moto ancora nello stesso posto davanti al s upermercato carefur