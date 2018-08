DERVIO – Brutto infortunio per un giovane motociclista, rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la provinciale a Dervio: il 24enne è stato sbalzato dalla due ruote a seguito dell’impatto con un’auto nel tratto antistante al supermercato Carrefour, in centro paese.

Il ragazzo, residente in paese, stava percorrendo la strada muovendosi in direzione Colico, quando, secondo le prime informazioni raccolte, un’auto posteggiata a lato della strada si sarebbe immessa effettuando una manovra verso la corsia opposta.

Il personale del Soccorso di Bellano ha prestato al ferito le prime cure sul posto insieme ai sanitari del 118 per poi trasferirlo all’ospedale di Gravedona. Il 24enne avrebbe riportato traumi apparentemente non gravi. (foto S. Sandonini)