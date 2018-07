DERVIO – E’ finito all’ospedale con un serio trauma cranico il ragazzo soccorso nel pomeriggio di martedì a Dervio dopo un tuffo sul lago.

Il giovane, 17 anni, si sarebbe gettato in acqua nella zona poco sotto la chiesa parrocchiale, un luogo solito ai tuffi da parte dei giovani che si lanciano sul lago da un muretto posto in prossimità di un piccolo molo.

Il 17enne però, a quanto sembra, si sarebbe tuffato dalla riva, finendo per picchiare la testa sul fondale. Ad intervenire è stata l’ambulanza del Soccorso Bellanese che era in servizio nella zona del lungolago per i Mondiali di catamarani Dart che è in corso proprio in questi giorni a Dervio.

Fortunatamente, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato trasportato al Manzoni di Lecco in codice giallo.