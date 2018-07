DERVIO – Ha notato un sacchetto bianco nell’acqua in prossimità di alcune rocce. Incuriosito lo ha preso e, dopo averlo aperto, si è ritrovato davanti a delle munizioni.

Il ritrovamento ad opera di un bagnante, è avvenuto a Dervio, questo pomeriggio (domenica) nella zona scogliera situata subito dopo l’ultima galleria prima di entrare in paese.

L’uomo si è subito premurato di allertare le forze dell’ordine, con i Carabinieri che si sono portati sul posto. I militari, dopo aver verificato quanto ritrovato dal bagnante, hanno delimitato la zona individuando, durante la perlustrazione, altri due sacchetti simili a quello trovato.

Resta da capire di che tipo di munizioni si tratta, se sono cariche e come sono finite in quel punto. Non si esclude il gesto tanto incivile quanto pericoloso di qualcuno che abbia deciso di liberarsene gettandole nel lago.

Intanto la zona resta presidiata dai Carabinieri in attesa dell’arrivo degli artificieri.