DERVIO – Una morte che ha colpito molti a Dervio quella di Romano Guanella, residente in paese, trovato senza vita lo scorso martedì all’esterno della propria abitazione.

Sarebbe stato un conoscente a notare il corpo dell’uomo adagiato sulle scale di casa e a lanciare l’allarme. Purtroppo per lui non c’era già più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Si ipotizza un malore o una caduta accidentale, ma per escludere ogni altra ipotesi che non sia legata ad una fatalità, la Procura ha disposto l’esame autoptico sulla salma dell’uomo. I carabinieri, dopo il loro sopralluogo, hanno posti i sigilli all’abitazione di Romano Guanella. Gli esiti dell’autopsia, attesi per la prossima settimana, dovrebbero poter chiarire le cause della morte e rilasciare il nullaosta per i funerali.

Romano Guanella è descritto da molti come una persona gentile e molto riservata. Attraverso Facebook diverse persone lo hanno voluto ricordare e omaggiare la sua scomparsa.