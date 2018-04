LA VALLETTA – Da venerdì di lui si erano perse le tracce e già sabato erano iniziate le ricerche nella zona, ma è stato un escursionista che passeggiava all’interno del Parco del Curone a rinvenire l’uomo disperso, Elio Panzeri, 66 anni residente a Merate, privo di vita all’interno della sua auto.

Il ritrovamento è avvenuto la mattina di Pasqua, in località Bagaggera. Sul posto si sono subito mobilitati i soccorsi con i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che sabato avevano mobilitato per il posto di comando avanzato, il mezzo attrezzato, per coordinare le ricerche a cui ha preso parte attiva la Protezione Civile.

Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire le cause della morte.