MADESIMO (SO) – E’ stato ritrovato venerdì scorso il corpo senza vita di un uomo di 34 anni di Novate Mezzola disperso dalla notte tra il 15 e il 16 agosto.

Aveva partecipato a una festa di paese nella zona di Fraciscio di Campodolcino. Il mancato rientro ha allarmato i familiari che hanno chiesto aiuto. Sono così partite le ricerche dalla zona in cui era stato avvistato per l’ultima volta, a piedi. Attivati il soccorso alpino di Madesimo e Chiavenna, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di Finanza, i vigili del fuoco di Chiavenna e Sondrio e i vigili del fuoco volontari di Campodolcino. Sul posto anche una unità cinofila di ricerca in superficie del Cnsas e due della Croce Rossa.

Poco prima delle 16 il ritrovamento del corpo senza vita in località Caurga, nei pressi del torrente Rabbiosa, avvistato dall’elicottero dei vigili del fuoco e recuperato tramite verricello con la collaborazione del Cnsas.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, mentre tornava a casa ha imboccato il sentiero che andava verso casa ma è scivolato e le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.