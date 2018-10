VALMADRERA – Sarà la chiesa dello Spirito Santo di Valmadrera ad accogliere mercoledì la salma del giovane Andrea Maltese morto domenica in seguito al grave incidente stradale lungo l’ex statale a Malgrate.

I funerali si svolgeranno alle 14.30. Sarà l’occasione per un ultimo saluto al 32enne, conosciuto da molti in paese e nei dintorni di Valmadrera.

Tanti sono i ricordi che in questi giorni continuano ad affluire alla pagina social del ragazzo, invasa dai pensieri di affetto per ‘Toso’ così come lo avevano soprannominato gli amici.

“Ciao Andrea, non vorrei mai credere a questa brutta e amara notizia. Il destino ha spezzato la tua vita troppo presto ed è un duro colpo da mandare giù per tutti… Riposa in pace e fai buon viaggio Campione”.

