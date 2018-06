BARZIO/PASTURO – Un uomo di 70 anni è morto questo pomeriggio, domenica 10 giugno, stroncato da un malore mentre si trovava all’esterno di un rifugio ai Piani di Bobbio.

L’allarme è scattato alle 13.30: in quota si è portato l’elisoccorso di Sondrio, ma giunti sul posto ai sanitari non è restato nulla da fare se non constatare il decesso del 70enne residente nel milanese.

E’ una domenica ‘nera’ per il soccorso Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana, impegnato da stamattina sulle montagne lecchesi per diversi incidenti.

Il primo intervento è avvenuto domenica mattina, poco prima di mezzogiorno, lungo il sentiero Ger in Medale dove un uomo di 64 anni è stato elisoccorso in seguito ad un malore.

L’elicottero del 118 si è alzato nuovamente in volo verso le 13.30, questa volta per un intervento ai Piani di Bobbio, dove una 57enne è caduta e si è ferita mentre stava percorrendo la ferrata sullo Zucco Pesciola. Raggiunta dai soccorritori è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Pochi minuti dopo i soccorsi sono stati chiamati in Grignone, per un uomo di 50 anni scivolato lungo la via invernale mentre scendeva dal Rifugio Brioschi. Nella caduta l’uomo avrebbe riportato diversi traumi: sul posto si è portato l’elisoccorso.

Un bimbo di 10 anni è stato poi soccorso a San Tomaso, Valmadrera, dopo essere caduto. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso da Como, il piccolo non avrebbe riportato traumi gravi.