LECCO – Una lunga serie di interventi ha impegnato per tutta la giornata di ieri, domenica 30 dicembre, gli uomini del comando dei Vigili del Fuoco di Lecco.

A causa del forte vento, infatti, sono stati svolti più di 50 interventi, la maggior parte dei quali per tetti scoperchiati dal vento e rami pericolanti. Visto il periodo festivo, in alcuni casi gli uomini del comando sono stati chiamati per la messa in sicurezza di alcune luminarie natalizie.

La maggior parte delle richieste è pervenuta da comuni situati nelle vicinanze del lago di Lecco e del lago di Oggiono, tuttavia altre chiamate sono pervenute dalla zona del Meratese dove comunque il vento ha fatto sentire i suoi effetti.

In tarda serata, placatosi il vento, la situazione è rientrata nella normalità, tuttavia sussistono nella zona dell’alto Lario due situazioni di incendio boschivo che stanno ancora impegnando le squadre dei Vigili del Fuoco tra Dorio e la Valvarrone.

In considerazione della distribuzione delle richieste di intervento sono stati impegnati nella giornata odierna sia gli uomini del comando di Lecco, che i volontari dei distaccamenti di Merate, Bellano e Valmadrera, per un totale di più di quaranta pompieri impegnati nelle operazioni di soccorso.

Tipologie interventi: taglio pianta/rami 22; tegole/tetti 17; altri tipi 11; incendi 2. Distribuzione geografica degli interventi: zona Lecco/Calolzio 15; zona Oggiono/Valmadrera 14; zona Bellano 11; zona Merate/Casatenovo 6; zona Oliveto 4; zona Colico 2.