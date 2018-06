ALZATE / LECCO – L’ultima segnalazione risale a ieri pomeriggio: “Una mia amica mi ha telefonato – ha proseguito Molinaro – sostenendo di averla vista all’Ospedale di Lecco, tra le 13.30 e le 14, dove si sarebbe recata non per problemi suoi ma per andare a trovare una persona. In realtà non era sicurissima, ma le era sembrato di vedere una donna uguale alla foto che abbiamo messo sugli annunci”.

E’ quanto fatto sapere dal nipote di Cinzia Parpagiolla, la donna di 53 anni scomparsa da Alzate Brianza venerdì scorso, 22 giugno. Lunedì la macchina della 53enne, un’Opel Agila nera, era stata ritrovata parcheggiata vicino al Lago del Segrino. Lì, durante la giornata di lunedì e la mattinata di martedì, si sono concentrare le ricerche dei soccorritori, che purtroppo però non hanno dato esito.

Nonostante la presenza dei sommozzatori, dei gommoni e di un elicottero che ha sorvolato l’intera zona, la donna infatti non è stata ritrovata né nel lago, né intorno. Le ricerche non si fermano: “I Carabinieri stanno proseguendo le loro indagini, su tutto il territorio – ha spiegato Michael Molinaro, nipote della donna scomparsa – noi stiamo vivendo giorni di grande apprensione ma confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine, speriamo che possa tornate a casa sana e salva”.

