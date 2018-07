CALOLZIOCORTE – Dopo il blitz dei Carabinieri effettuato ieri pomeriggio, venerdì 20 luglio, nel parco vicino alla Cartiera, lungo viale De Gasperi, anche l’amministrazione di Calolziocorte si dichiara pronta a fare la propria parte sul tema sicurezza e degrado nei luoghi sensibili della città.

In realtà, l’amministrazione Ghezzi si è già mossa. “Per quanto riguarda quella particolare zona ci stiamo impegnando per portare avanti quanto ci è stato richiesto dalle forze dell’ordine – ha detto l’assessore alla sicurezza Luca Caremi -. Una decina di giorni fa abbiamo raggiunto un accordo, al momento verbale, con il Parco Adda Nord che ci consente di occuparci direttamente di quel parco per i prossimi due anni. Come richiesto durante un vertice svolto in Prefettura, per prima cosa ci impegneremo nella pulizia della zona per fare in modo che il parco sia ben visibile anche dalla strada e facilitare, in caso di necessità, l’ingresso delle forze dell’ordine con i mezzi”.

L’amministrazione sta chiedendo le autorizzazione per creare un’area sgambamento cani: “Una decisione che rientra in un’ottica di non abbandonare quell’area a se stessa ma, al contrario, vogliamo renderla maggiormente frequentata. Maggior frequentazione è sinonimo di minor degrado e più sicurezza”.

Caremi, poi, vuole introdurre un’altra novità per combattere il degrado: “Stiamo valutando la possibilità di utilizzare in modo massivo lo strumento del Daspo Urbano, uno delle misure contenute nel decreto Minniti, stiamo vagliando tutti gli aspetti della questione in modo da poter partire subito dopo le ferie”.

L’amministrazione ha mappato tutti i punti critici, dal parco vicino alla Cartiera, alla stazione ferroviaria, comprese alcune zone segnalate dai cittadini: “Vogliamo aggredire le situazioni di degrado, inciviltà e microcriminalità in sinergia con tutte le forze dell’ordine. Abbiamo le idee chiare, è un punto importante del nostro programma perciò, su questo discorso, saremo pressanti”.