LECCO – Due incidenti, per la precisione due ribaltamenti, si sono registrati a poca distanza l’una dall’altro lungo la Strada Statale 36, in direzione Nord (Lecco). Il primo alle 17.50 all’altezza del comune di Nibionno e il secondo, circa dieci minuti più tardi, all’interno della galleria Monte Barro.

Nel tunnel del Monte Barro un’auto, con alla guida una donna, si è ribaltata. Stando alle prime informazioni l’automobilista non dovrebbe essere ferita gravemente. Sul posto è intervenuto il personale sanitario a bordo di un’ambulanza che dopo aver prestato le prime cure alla donna l’ha trasportata all’ospedale in codice verde. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Ancora da stabilire le cause che hanno portato il mezzo a ribaltarsi.

Per quanto concerne la viabilità, a causa del restringimento di carreggiata, si registrano rallentamenti che proseguiranno fino a quando non verrà liberata la corsia di marcia dove si trova il mezzo incidentato.

Il secondo ribaltamento, come detto, è avvenuto all’altezza di Nibionno, sempre sulla carreggiata Nord della SS36. Anche in questo caso a ribaltarsi è stata un’automobile. Due i feriti che, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto insieme ad ambulanza e auto medica, sono giunti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e stabilire la dinamica del sinistro. Inevitabili code e rallentamenti.

Eventuali maggiori informazioni non appena possibile.