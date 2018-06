DORIO – Scontro tra auto e moto, alle 18 di questa sera, lunedì, lungo la strada Provinciale 72 in pieno centro abitato nel comune di Dorio.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un uomo di 55 anni in sella alla sua moto, una Yamaha, stava procedendo in direzione Colico quando un’auto si sarebbe immessa sulla Provinciale anch’essa in direzione Colico. Il 55enne non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto finendo a terra.

La Yamaha guidata dal 55enne ha urtato l’Audi nella parte posteriore destra, con l’uomo finito rovinosamente a terra. Sul posto è intervenuto il personale sanitario a bordo dell’ambulanza del Soccorso Bellanese che, dopo aver prestato le prime cure al motociclista, lo ha trasportato all’ospedale in codice verde. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale di Bellano per effettuare i rilievi del sinistro e determinare sia l’esatta dinamica dell’incidente che le rispettive responsabilità.