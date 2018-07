DORIO – “In una piccola stazione come la nostra pensi non possa mai succedere nulla di brutto, ma purtroppo è successo anche qui a Dorio“.

Così Gianpietro Tengattini, assessore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici di Dorio, ha commentato l’atto di vandalismo compiuto da ignori presso la stazione del paese. Nel mirino dei vandali una macchinetta per obliterare i biglietti, trovata ieri mattina, sabato, a terra, ‘strappata’ dal muro dove era affissa.

“Ma quanto siamo contenti – ha commentato Tengattini su facebook – quando si vedono questi scempi in una piccola stazione come la nostra dove pensi che non possa mai succedere nulla di brutto. Purtroppo è successo anche qui, forse ci illudevamo”.

Questa mattina, domenica, i volontari dell’Associazione Fuori di Vela hanno provveduto a ripulire la sala d’attesa. Una situazione non nuova quella rilevata presso la stazione, spesso teatro di vandalismi: “Francamente non se ne può più – ha continuato l’assessore – noi come Comune facciamo quello che possiamo, praticamente siamo dei volontari anche noi. Quello che è certo è che non si può andare avanti così, ci serve un supporto. Speriamo che le cose cambino presto” ha concluso.

