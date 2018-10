LECCO – Era stato sorpreso, lo scorso 11 ottobre, a dormire su una barella all’interno della sala operatoria dell’ospedale di Lecco.

L’intruso, T. A. 38enne erbese, oltre ad aver dormito all’interno della struttura, aveva anche espletato i sui bisogni fisiologici all’interno della sala operatoria utilizzata per le emergenze della neurochirurgia.

Gli agenti di Polizia presenti presso l’ospedale, acclarata la dinamica dei fatti e le responsabilità il soggetto, che annovera molteplici precedenti, lo hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di interruzione di pubblico servizio (avendo determinato il rinvio degli interventi programmati in sala operatoria), danneggiamento (per aver recato danni alle attrezzature) e deturpamento e imbrattamento di cose altrui (per aver imbrattato la sala operatoria).

Accertato che l’indagato non risulta residente nel comune di Lecco, con decreto del Questore, è stato emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Lecco per un periodo di anni tre.