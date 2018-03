OLIVETO LARIO – Dramma questa mattina, domenica, a Oliveto Lario, frazione Limonta dove, poco prima delle 10, un Sub di 60 anni è deceduto in seguito ad un malore, probabilmente un arresto cardiaco, che lo ha colto durante un’immersione. A lanciare l’allarme l’amico sub di 42 anni che era con lui.

I due sub, residenti nel milanese, sono arrivati a Limonta intorno alle 7.30 ed hanno raggiunto la zona dell’imbarcadero per effettuare un’immersione. Verso le 9 sono entrati in acqua, dopo circa 45 minuti di immersione sono risaliti ed è stato durante la risalita che l’uomo di 60 anni avrebbe accusato il malore. A quel punto il 42enne, accortosi di quanto stava succedendo, è intervenuto portando a riva il 60enne, iniziando le manovre di rianimazione e lanciando l’allarme.

Sul posto sono quindi giunti i Volontari del Soccorso Anpas di Bellagio e il personale Areu che hanno proseguito le manovre di rianimazione per cercare di salvare il 60enne che purtroppo è deceduto. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri e l’elisoccorso, atterrato poco distante.

Resta da capire se ci siano state delle complicazioni durante l’immersione che abbiano causato il malore fatale al 60enne.