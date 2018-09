PREMANA – Drammatico incidente questa mattina, lunedì, nel paese di Premana: un’anziana ha perso la vita dopo essere stata travolta da un furgoncino nella zona del centro.

Il fatto è accaduto nell’area pedonale nelle vicinanze della chiesa, quando mancavano pochi minuti alle 10.30. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, pare che il mezzo pesante stesse effettuando una manovra in retromarcia e il conducente potrebbe non essersi accorto dell’anziana che transitava a piedi in prossimità del furgone.

Le condizioni della donna, 89 anni, sono apparse subito gravi e per questo è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso del 118 insieme ai Vigili del Fuoco. I sanitari hanno provato a rianimare l’anziana ma il tentativo dei soccorritori si è rivelato vano. Troppo gravi i traumi riportati dalla 89enne nell’incidente.