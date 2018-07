TREZZO SULL’ADDA – Drammatica notizia quella giunta da Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano, dove un ragazzo di 28 anni è morto annegato nel fiume Adda.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 16 di oggi, mercoledì, con l’arrivo sul posto dei soccorsi tra cui i sommozzatori dei Vigili del Fuoco unitamente al personale sanitario a bordo di un’ambulanza e ai carabinieri.

Un intervento disperato che purtroppo non ha permesso di salvare il 28enne per il quale non c’è stato nulla da fare. Ancora da stabilire l’esatta dinamica e le cause del tragico incidente.