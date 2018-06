MANDELLO – Un 24enne è stato tratto in arresto la scorsa sera dai carabinieri di Mandello per detenzione di droga ai fini di spaccio: di tratta di un ragazzo (D.C.L.), classe 1994, residente a Bellano.

Il giovane, fermato a Mandello per un controllo a bordo di autovettura, è stato trovato in possesso, di due grammi di hashish.

I carabinieri hanno deciso di perquisire anche l’abitazione di Bellano dove hanno rinvenuto altri sei grammi della stessa sostanza, e in più anche 70 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi e la somma in contanti di 120 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, nella mattinata odierna, è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il giudice, nel convalidare l’arresto, ha rimesso in libertà il 24enne e fissato nuova udienza.