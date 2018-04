LECCO – Due donne sono state investite a distanza di pochi minuti, questa mattina, venerdì. Una 69enne è stata investita in Viale Turati a Lecco, mentre un’anziana signora di 80 anni è stata investita in via Aldo Moro a Merate.

Fortunatamente per la 69enne nulla di grave. Sul posto è intervenuto il personale sanitario a bordo di un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco che ha prestato le prime cure alla donna, poi trasportata all’ospedale in codice verde. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.

Sembrerebbero invece peggiori le condizioni dell’80enne che è stata soccorsa dal personale sanitario della Croce Bianca di Merate e quindi trasportata in ambulanza all’ospedale in codice giallo.