BRIVIO/VIGANO’ – Soccorsi in azione nel pomeriggio di mercoledì per due diversi incidenti stradali, accaduti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.

La chiamata ai soccorsi è giunta dapprima da Brivio per un investimento pedone in via Como: coinvolta una ragazza di 16 anni, sbalzata per circa tre metri. Nella caduta la giovane ha riportato un trauma cranico e un trauma ad una gamba: è stata soccorsa in codice giallo dai Volontari di Calolzio giunti sul posto insieme ad un’auto medica.

Intorno alle 14.30 un altro incidente a Viganò ha richiesto l’intervento dei sanitari. Il sinistro ha riguardato un mezzo pesante e un’automobile che per motivi da chiarire si sono scontrati in via Manzoni.

Sul posto si sono portati, allertati in codice rosso, i volontari di Merate e un’auto medica che hanno provveduto a soccorrere l’automobilista, un uomo di 43 anni, che avrebbe riportato lievi traumi. Illeso il camionista, per il quale non si è reso necessario il trasporto in ospedale.