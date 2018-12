LECCO – E’ stato travolta da un furgoncino in transito mentre attraversava la strada sulle strisce, la donna soccorsa nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Parini.

E’ successo all’altezza della Banca Credito Valtellinese.

L’allarme è scattato poco prima delle 17: sul posto l’automedica che ha provveduto ha prestare i primi soccorsi alla donna, mentre i Carabinieri hanno provveduto alla gestione della viabilità.

L’ambulanza, giunta da Calolzio, ha trasportato la donna in ospedale in codice giallo.

Solo una manciata di minuti prima, la stessa sorte è toccata ad un altro passante, investito da un’auto in via Dante Alighieri, un uomo di 72 anni trasportato anch’egli in codice giallo all’ospedale di Lecco.