COMO – I tecnici del Soccorso Alpino della stazione Lario Occidentale – XIX Delegazione Lariana sono stati allertati intorno alle 19 di ieri, martedì 1° gennaio, per soccorrere due ragazzi minorenni in difficoltà.

Erano usciti per una passeggiata e si sono ritrovati in una zona ripida nei pressi del Baradello – parco regionale Spina Verde, sopra la città di Como. Uno dei due giovani è caduto e ha riportato sospette fratture, oltre a manifestare anche un principio di ipotermia.

I due giovani sono però riusciti a chiedere aiuto e a fornire le coordinate attraverso il telefonino. I tecnici del Soccorso Alpino, con le squadre territoriali e due mezzi fuoristrada, li hanno raggiunti in poco tempo; hanno poi allestito una teleferica per portarli in sicurezza. Era presente anche un infermiere del Cnsas. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Il ragazzo infortunato è stato stabilizzato e poi trasportato fino all’ambulanza