LECCO/MERATE – Serata di incidenti lungo la Statale 36 ieri, giovedì. Il primo sinistro, fortunatamente senza feriti, è avvenuto al km75 in direzione Nord, all’altezza di Bellano.

Stando a quanto appreso un’automobile che stava viaggiando verso Sondrio non si sarebbe accorta della segnaletica mobile posizionata lungo la carreggiata finendo per schiantarsi. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso. La rimozione del mezzo è stata affidata al Soccorso Stradale Quadroni.

Poco dopo le 23, sempre sulla Statale 36 in direzione Sondrio, un’auto con a bordo due giovani di 22 e 18 anni si è ribaltata per cause da chiarire, nel tratto tra l’Orsa Maggiore e Abbadia. Sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale, allertati in codice rosso: la Croce Rossa ha preso in carica i due ragazzi, policontusi, per trasportarli in ospedale a Lecco in codice giallo.

Un ribaltamento, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato anche a Merate, in via Gramsci, poco dopo le due di questa notte: coinvolto un uomo di 41 anni, trasportato in codice giallo a Merate.